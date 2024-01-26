Маршрут/квитанция электронного авиабилета подтвердит расходы на его покупку

Первичные документы могут быть как бумажными, так и электронными, в том числе и авиабилет.

Если авиабилет – электронный, то оправдательным документом, подтверждающим расходы на его приобретение, будет сформированная автоматизированной информационной системой маршрут/квитанция.

В это квитанции указана стоимость перелета.

Вместе с тем, в НК нет конкретного перечня документов, которые подтверждают расходы. Поэтому компания не ограничена в вопросе подтверждения правомерности расходов.

При этом организация должна подтвердить потребление услуги воздушной перевозки любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт перевозки работника.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.11.2023 № 03-03-06/1/115223.

Кстати, ранее Минфин утверждал, что маршрут/квитанция электронного билета как бланк строгой отчетности годится для подтверждения расходов по командировке, но нужен еще посадочный талон (письмо от 05.10.2022 № 03-03-06/1/96063).