Инвесторы получают выплаты по заблокированным облигациям

В январе 2024 года российские инвесторы начали получать купонный доход в рублях по замороженным иностранным облигациям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию владельцев облигаций (АВО).

В «БКС Мир инвестиций», «Цифра брокер» и «КИТ Финанс» подтвердили, что участники рынка получают выплаты по облигациям, а некоторым клиентам возместили полную стоимость заблокированных бондов.

Для держателей бумаг это возможность получить свои средства, потратить их в России или реинвестировать на фондовом рынке, — сказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Из-за санкций инвесторы не могли получать дивиденды и купоны по активам, которые лежат на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear и Clearstream.

В ответ на ограничения Владимир Путин подписал указ № 665 от 9 сентября 2023 года. Согласно документу, выплаты иностранцам по еврооблигациям от Минфина будут заблокированы. Из этих денег российские инвесторы будут получать доходы по акциям иностранных эмитентов.

В первую очередь исполнят обязательства по евробондам и зарубежным корпоративным облигациям.

Российский механизм пока действует только в РФ, иностранные партнеры с ним не согласились, а это значит, что фактически и действия пока могут быть исключительно односторонними, — сказала партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

Также она добавила, что европейские регуляторы могут признать такой обмен заблокированными активами правомерным. В этом случае нерезиденты смогут получать свои доходы по ценным бумагам, которые выпустил Минфин.