Россияне оформили почти 35 млн микрозаймов

Число микрозаймов, которые клиенты МФО взяли в 2023 году, стало рекордным. За три квартала клиенты получили 348,1 млрд рублей.

В 2023 году жители РФ взяли 34,91 млн займов «до зарплаты» на сумму до 30 тыс. рублей. Об этом пишут «Ведомости».

По сравнению с 2022 годом количество займов выросло на 12,25% и стало рекордным. Для сравнения, в 2022 году выдали 31,1 млн микрозаймов, а в 2021 году — 28,62 млн.

Микрофинансовые организации предоставляют клиентам PDL-займы или деньги «до зарплаты» до 30 тыс. рублей на срок 30 дней с единоразовым погашением.

За три квартала 2023 года такие займы взяли на 348,1 млрд рублей. Из них 26% приходится на PDL-займы.