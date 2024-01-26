Россияне оформили почти 35 млн микрозаймов

В 2023 году жители РФ взяли 34,91 млн займов «до зарплаты» на сумму до 30 тыс. рублей. Об этом пишут «Ведомости».
По сравнению с 2022 годом количество займов выросло на 12,25% и стало рекордным. Для сравнения, в 2022 году выдали 31,1 млн микрозаймов, а в 2021 году — 28,62 млн.
Микрофинансовые организации предоставляют клиентам PDL-займы или деньги «до зарплаты» до 30 тыс. рублей на срок 30 дней с единоразовым погашением.
За три квартала 2023 года такие займы взяли на 348,1 млрд рублей. Из них 26% приходится на PDL-займы.
Комментарии1
Хорошая статья, только одной информации не хватает: сколько россиян взяло 34,9 млн. займов на 348.1 млрд.руб. ? 5 млн. человек или 50 млн. человек ?