Депутаты предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

Депутаты фракции ЛДПР предложили предоставлять владельцам домашних животных налоговый вычет за медицинские услуги, вакцинацию и лечение питомцев. Об этом пишут «РИА Новости».

Главным условием для получения льготы будет регистрация животных с обязательным оформлением документов.

Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил, что эту идею нужно просчитать финансово, а потом уже принимать решение о необходимости новых льгот.

Насколько мы можем себе сейчас позволить отвлекать достаточно серьезные средства на животных, нужно как следует посчитать, прежде чем принимать решение по этой идее, но я сейчас не могу быть уверенным в том, что это все сегодня возможно, — сказал Башкин.

Также он добавил, что налоговый вычет прежде всего социальный, а это значит, что средства направляют на поддержку семей, малоимущих, на развитие образования и здравоохранения.