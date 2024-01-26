Налоги и взносы иностранцев

Минфин хочет пересмотреть налоговые соглашения с Саудовской Аравией и Катаром

Россия предлагает перейти на формулу 10–10–10, которая подразумевает уплату налога у источника при выплате дивидендов, процентов и роялти по ставке 10%.
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Минфин предложил Саудовской Аравии и Катару пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Россия предлагает Катару и Саудовской Аравии перейти на формулу 10–10–10, которая увязана с 10% ставками налога у источника при выплате дивидендов, процентов и роялти. Такие же условия действуют в специальных административных районах (САР).

Уже существующие соглашения с этими странами более выгодны для предпринимателей. Сейчас для бизнеса предусмотрены дивиденды в размере 5%, для госкомпаний и некоторых других категорий — 0%.

Налог на проценты по долгу в двух странах составляет 5%. Ставка по роялти для Катара нулевая, а для Саудовской Аравии — 10%.

Также Минфин ведет переговоры с ОАЭ о пересмотре СИДН. Власти эмиратов хотят, чтобы ставки с их конкурентами – Катаром и Саудовской Аравией – были пересмотрены аналогичным образом.

Пока что РФ и ОАЭ установили ставки 15% по дивидендам и 10% по процентным доходам.

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