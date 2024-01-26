💥 Новый курс «Зарплата и зарплатные налоги-2024» уже в Клерк.Премиум

Получите доступ к 40+ онлайн-курсам бесплатно по подписке Клерк.Премиум!

Вместе с топовым лектором России по начислению и налогообложению заработной платы Еленой Воробьевой мы запустили курс «Зарплата и зарплатные налоги-2024», в котором учли все изменения в законодательных и нормативных актах, а их уже более 20!

Курс будет полезен каждому бухгалтеру, который хочет работать без штрафов.

Вы узнаете обо всех новациях в НДФЛ, страховых взносах, новых правилах расчета зарплаты, больничных, отпускных, пособий, особенностях работы с дистанционщиками и нерезидентами.

Полная цена курса 13 399 рублей, но вы можете получить его и еще 40+ курсов бесплатно в одной подписке Клерк. Премиум!

Клерк.Премиум — это подписка на все платные сервисы «Клерка»

В подписку входят:

онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт, каждый месяц появляется новый;

вебинары: эфир каждый день, 620+ записей и конспекты;

закрытые тренинги с экспертами;

ежедневный журнал «Разбор законов» с инструкциями по работе с новыми правилами, заполнению отчетности.

справочно-правовая система: справочники и инструменты.

отключение рекламы.

Сейчас можно получить подписку на год со скидкой 35% А еще подарок: 🎁 Курс-бестселлер года — «Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету» с удостоверением ФИС ФРДО.

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Цена подписки на год прямо сейчас: 9 685 рублей.