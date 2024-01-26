Ведение бизнеса

Предпринимателям удовлетворяют каждую третью жалобу

Бизнес в 2023 году подал 5 тысяч жалоб на решения контрольных органов на портале Госуслуг.
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В 2023 году от предпринимателей поступило 5 тыс. жалоб на действия контрольно-надзорных органов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

На портале Госуслуг каждую третью жалобу удовлетворяют в пользу бизнеса.

Очень хорошо зарекомендовала себя система досудебного обжалования. Речь идет о том, что до подачи заявления в суд есть возможность в цифровом виде через портал госуслуг в два клика подать соответствующее заявление, пожаловаться на действия проверяющего. По статистике сегодня примерно треть жалоб, то есть каждое третье обращение, удовлетворяется, — сказал Дмитрий Григоренко.

Процедура досудебного обжалования действует с 2021 года, она стала обязательной в январе 2023 года.

Сервис на портале Госуслуг позволяет подать жалобу на решения контрольных органов и отслеживать ход ее рассмотрения в режиме реального времени.

Нормативный срок рассмотрения занимает 20 дней, но по факту он составляет в среднем 11 дней.

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