Валютный контроль

ФНС начала штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета

Налоговики усилили контроль за зарубежными операциями россиян. По мнению налоговиков, получение платы за аренду зарубежной недвижимости на иностранный счет — валютное нарушение.

Об этом говорится в постановлении УФНС по г. Москве о назначении административного наказания, где изложена соответствующая позиция, пишут «Ведомости».

Согласно ему, российский резидент, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии, заключил договоры аренды этих помещений с немецкими компаниями и получал арендные платежи на иностранный валютный счет.

Налоговая посчитала деятельность гражданина предпринимательской, а валютные операции незаконными, так как платежи приходили не в российский банк. Гражданину вынесли штраф в размере 30% от всей суммы операций.

Начать дискуссию

Логотип СберРешения
СберРешения
Высоковалифицированные специалисты

Изменения в правовом положении высококвалифицированных иностранных граждан в России

Об изменениях в правовом положении высококвалифицированных иностранных граждан в России и новых требованиях расскажем на бесплатном вебинаре СберРешений.

Изменения в правовом положении высококвалифицированных иностранных граждан в России
9
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар. ПБУ 18/02 в 2023-2024 году: проверяем разницы. 12 февраля в 15:00 мск!

Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. На вебинаре разберемся с практическими вопросами применения ПБУ 18/02.

162
Валютный контроль

ФНС начала штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета

Налоговики усилили контроль за зарубежными операциями россиян. По мнению налоговиков, получение платы за аренду зарубежной недвижимости на иностранный счет — валютное нарушение.

96
Учет в некоммерческих организациях

Договорные неустойки у НКО тоже идут в облагаемые доходы

К доходам в целях налога на прибыль относятся, в том числе, внереализационные доходы. И у некоммерческих организаций тоже.

148
Логотип nlukina
nlukina
Общество

«Неприкасаемых» нет. В Китае более 100 тыс чиновников наказали за лень и недостойное поведение

Китайских чиновников, которые нарушили кодекс «Правил из восьми пунктов»: показали халатное отношение, неэффективно делали свою работу, а также злоупотребляли своим положением, отстранили от занимаемых должностей. Вот бы и у нас такой эффективный кодекс появился!

«Неприкасаемых» нет. В Китае более 100 тыс чиновников наказали за лень и недостойное поведение
15
177
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие документы для детских пособий нужны ИП?

Доброе утро! Веду подруге ИП, она родила ребёнка, хочет подать документы на пособия в соцзащиту. Там просят предоставить справку о доходах ИП, я сдала в срочном порядке декларацию УСН, как думаете достаточно ли будет НД заверенной налоговой для детских пособий?

4
49
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Госайтишники никак не могут запилить реестр повесток, а россияне начали платить налог 43% с дивидендов из США

се самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Конституционный суд поддержал практику сложения налоговых штрафов, иноагентам хотят запретить сделки с имуществом по доверенности, на фондовой бирже РФ произошло показательное бритье киви-инвесторов, а китайскому рынку акций всё хуже и хуже.

45

Записи вебинаров

723
Новые видео от экспертов каждый день
Основные средства

Стоимость ОС из сферы высоких технологий в учете можно завышать в 1,5 раза

При формировании первоначальной стоимости основного средства, включенного в перечень российского высокотехнологичного оборудования, компания вправе учитывать расходы с коэффициентом 1,5.

31
Мошенничество

Мошенники присылают электронные письма от имени налоговой

У пользователей могут запросить чеки, счета-фактуры, накладные и другие документы для проверки подозрительных операций. ФНС не имеет отношения к подобным письмам, вся информация о налогах есть в личном кабинете.

111
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Бухгалтеры

⚡Как общаться с налоговой? Лайфхаки для бухгалтера

Эффективная коммуникация всегда важна. Также и в общении с налоговым инспектором. Главбух компании — тот человек, который часто взаимодействует с ФНС. Поделюсь советами, как правильно общаться с налоговой и не вступить в конфронтацию.

56
Налог на прибыль

Когда уменьшение уставного капитала надо учитывать в доходах

Сумма, на которую произошло уменьшение уставного капитала организации идет в состав внереализационных доходов и облагается налогом, если нет возврата стоимости соответствующей части взносов участникам.

59
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Первичные документы

Нужно ли оформлять путевой лист на директора компании. ЭДО на транспорте 

Рассказываем, нужен ли путевой лист на директора организации, как подтвердить расходы на ГСМ, можно ли оформить этот документ сразу на месяц и требуется ли директору предрейсовый медосмотр.

Нужно ли оформлять путевой лист на директора компании. ЭДО на транспорте 
1
522
Уведомление по ЕНП

🙊 Пошли проблемы с досрочной сдачей уведомления по ЕНП на НДФЛ с кодом 21/11

На НДФЛ, удержанный в январе 2024 года, нужно сдать два уведомления: за период с 01.01 по 22.01 и с 23.01 по 31.01. Первое уведомление ФНС приняла, а второе –не принимает.

436
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Русал CNY на размещении

Для всех тех, кто не верит в крепкий рубль (да-да, есть и такие), появился новый вариант в юаневых облигациях с очень привлекательным купоном и со специфичным предпринимателем и меценатом Дерипаской. Выпуск не короткий и не длинный — на 2,5 года. Так сказать, лучшее предложение на рынке. Или нет?

Свежие облигации: Русал CNY на размещении
28
НДФЛ

Продажа старой квартиры и покупка новой в один день не лишат права на льготу по НДФЛ для единственного жилья

Единственное жилье можно продать без НДФЛ через 3 года.

133
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как закрыть сальдо на 68.90 в 1С?

Добрый вечер. Как сейчас в 1С закрываем сальдо на 68.90? Раньше уведомления делали проводки. А сейчас нет проводок. Как быть?🤷‍♀️

19
166
Логотип nlukina
nlukina
Воинский учет

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться

Если руководитель хочет возложить на вас обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
5
7,9 тыс.
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Какой будет ключевая ставка в 2024 году: прогнозы экспертов

От ключевой ставки ЦБ сильно или даже очень сильно зависит многое в этом мире бушующем. Как минимум, для инвесторов это доходность облигаций и вкладов, а также сдерживающие факторы для роста индекса Мосбиржи и отдельных акций. Ещё это повышенные риски в облигациях для высокозакредитованных эмитентов.

Какой будет ключевая ставка в 2024 году: прогнозы экспертов
259
Кредитование

Самозапрет на кредиты разрешат устанавливать в банках и МФО

Заявление о добровольном отказе от оформления кредитов будет можно подать не только на Госуслугах и в МФЦ, но также в банках и в МФО.

443
Декретный отпуск

Мачеха не может оформить отпуск по уходу за ребенком своего мужа

У мужчины умерла жена при родах. Он женился на другой женщине, которая хотела бы оформить отпуск по уходу за малышом и получать пособие. Но так не получится.

1
736