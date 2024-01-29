ФНС начала штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета

Об этом говорится в постановлении УФНС по г. Москве о назначении административного наказания, где изложена соответствующая позиция, пишут «Ведомости».
Согласно ему, российский резидент, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии, заключил договоры аренды этих помещений с немецкими компаниями и получал арендные платежи на иностранный валютный счет.
Налоговая посчитала деятельность гражданина предпринимательской, а валютные операции незаконными, так как платежи приходили не в российский банк. Гражданину вынесли штраф в размере 30% от всей суммы операций.
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