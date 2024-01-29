ФНС начала штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета

Налоговики усилили контроль за зарубежными операциями россиян. По мнению налоговиков, получение платы за аренду зарубежной недвижимости на иностранный счет — валютное нарушение.

Об этом говорится в постановлении УФНС по г. Москве о назначении административного наказания, где изложена соответствующая позиция, пишут «Ведомости».

Согласно ему, российский резидент, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии, заключил договоры аренды этих помещений с немецкими компаниями и получал арендные платежи на иностранный валютный счет.

Налоговая посчитала деятельность гражданина предпринимательской, а валютные операции незаконными, так как платежи приходили не в российский банк. Гражданину вынесли штраф в размере 30% от всей суммы операций.