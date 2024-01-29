Спрос на наличные деньги вырос на 12,4%

В 2023 году вырос спрос на снятие наличных в банкоматах. В этом году ажиотаж на наличность может снизиться, если уменьшится ключевая ставка и инфляция.

За три квартала 2023 года население получило из банкоматов 24,1 трлн рублей наличными, что на 12,4% больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант».

В банке «Русский стандарт» средний чек снятия наличных в банкоматах вырос на четверть: с 28 тыс. рублей в 2022 году до 35 тыс. рублей в 2023 году.

Средняя сумма внесения практически не изменилась и составила 11,9 тыс. рублей.

76% от общего числа операций пришлось на пополнение счета через банкоматы, а 24% — на получение средств.

Все чаще современные банкоматы используют для платежей по кредитам, пополнения своих счетов, чтобы в дальнейшем в интернет-банке или мобильном банке оплатить квитанции за ЖКУ и прочее, — сказали в «Русском стандарте».

Вице-президента Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что в 2023 году объем наличных в обращении вырос на 12%.

Потребность в наличных обусловлена как крупными приобретениями — недвижимости, транспортных средств, так и ремонтными работами и строительством, а также накоплениями как в валюте, так и в рублях, — объяснил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

В 2024 году потребность в наличных может сократиться на фоне снижения инфляционного давления и сокращения потребительского спроса.