Малый и средний бизнес

Малому и среднему бизнесу из приграничных регионов выделят 20 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Корпорация МСП поможет предпринимателям восстановить бизнес на приграничных территориях, в Крыму и в Севастополе. «Зонтичные» поручительства покрывают до 50% суммы кредита.
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В первом полугодии МСП на приграничных территориях и в Крыму получат не меньше 20 млрд рублей под спецлимит «зонтичных» поручительств с покрытием риска. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Лимиты по «зонтичным» поручительствам для предприятий из приграничных регионов составят 6 млрд рублей, а для Крыма и Севастополя — 4 млрд рублей.

Территориальный механизм «зонтичных» поручительств могут применять предприниматели из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Сегодня в этих регионах, в том числе и в Белгородской области, наблюдается снижение темпов кредитования МСП. При этом от самих предпринимателей поступают запросы на привлечение средств в бизнес, его развитие. Предприятия работают, функционируют производства, промышленность, есть спрос населения на услуги малого и среднего бизнеса, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Поручительства покрывают до 50% суммы кредита, малый и средний бизнес на приграничных территориях сможет привлечь не меньше 12 млрд рублей, а предприниматели из Крыма — не менее 8 млрд рублей.

Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет. Средства привлекают для пополнения оборотных средств, для инвестиций, развития предприятия или рефинансирования кредита.

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