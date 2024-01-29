У маркетплейса Ozon появится премиум банкинг

Маркетплейс Ozon создает на базе Ozon Fintech новое направление бизнеса – Premium banking для физических лиц. Об этом узнал «Frank Media».
На сайте сервиса по подбору вакансий Facancy появилось предложение от подразделения Ozon, которое занимается финансами и IT. Топ-менеджеру будет нужно внедрять работу premium banking в Ozon и курировать запуск новых продуктов.
Сейчас Ozon Fintech обслуживает карту для платежей Ozon, ведет программу лояльности для покупателей и продавцов «Ozon Premium», поддерживает работу кредитного сервиса для покупателей «Ozon Рассрочка», деятельность Ozon Банка, а также другие финансовые проекты.
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