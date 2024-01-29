У маркетплейса Ozon появится премиум банкинг

Ozon ищет топ-менеджера, который будет развивать новое направление Premium banking для физлиц.

Маркетплейс Ozon создает на базе Ozon Fintech новое направление бизнеса – Premium banking для физических лиц. Об этом узнал «Frank Media».

На сайте сервиса по подбору вакансий Facancy появилось предложение от подразделения Ozon, которое занимается финансами и IT. Топ-менеджеру будет нужно внедрять работу premium banking в Ozon и курировать запуск новых продуктов.

Сейчас Ozon Fintech обслуживает карту для платежей Ozon, ведет программу лояльности для покупателей и продавцов «Ozon Premium», поддерживает работу кредитного сервиса для покупателей «Ozon Рассрочка», деятельность Ozon Банка, а также другие финансовые проекты.