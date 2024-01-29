Фиксированные взносы ИП можно распределить в декларации по УСН по кварталам 2023 года по своему усмотрению

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В этих строках ИП на УСН «доходы» без работников указывает сумму фиксированных взносов, которые уменьшают налог.
Вы можете:
отразить все фиксированные взносы сразу в строке 140, то есть уменьшить на все взносы налог за 1 квартал (если доход позволяет);
делить взносы поквартально по вашему усмотрению.
В декларации за 2023 год можно отразить такие взносы ИП:
в фиксированном размере за 2022 год, если они были уплачены в 2023 году:
взносы 1% за 2022 год, если они были уплачены в 2023 году:
в фиксированном размере за 2023 год независимо от факта их уплаты;
взносы 1% за 2023 год независимо от факта их уплаты.
Причем имейте в виду, что взносы в совокупном фиксированном размере за 2023 год (45 842 руб.) можно учесть только в декларации за 2023 год. В декларации за 2024 год их учесть нельзя, даже если вы их уплатили в 2024 году.
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