ФНС поменяла мнение. Выплата военнослужащим за госнаграду облагается НДФЛ

Денежные средства, безвозмездно полученные участниками СВО, освобождаются от НДФЛ по п. 93 ст. 217 НК. Но выплата за государственную награду под этот пункт не подпадает.

Соответственно, такая выплата облагается НДФЛ. Об этом заявляет ФНС в письме от 18.01.2024 № БС-17-11/119@.

Награждение госнаградой представляет собой высшую форму поощрения гражданина за заслуги перед государством, а единовременное денежное поощрение в этой связи является стимулирующей выплатой за особые достижения при выполнении поставленных задач.

Такой доход облагается НДФЛ.

Между тем, ранее ФНС в письме от 14.08.2023 № СД-4-11/10435@ заявляла, что НДФЛ в таком случае не будет и утверждала, что эта позиция согласована с Минфином.

Теперь ФНС отзывает это письмо от 14.08.2023 и приводит ссылку на позицию Минфина о том, что такая выплата имеет возмездный характер и норма о безвозмездных доходах в данном случае не работает.