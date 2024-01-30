ФНС поменяла мнение. Выплата военнослужащим за госнаграду облагается НДФЛ

Соответственно, такая выплата облагается НДФЛ. Об этом заявляет ФНС в письме от 18.01.2024 № БС-17-11/119@.
Награждение госнаградой представляет собой высшую форму поощрения гражданина за заслуги перед государством, а единовременное денежное поощрение в этой связи является стимулирующей выплатой за особые достижения при выполнении поставленных задач.
Такой доход облагается НДФЛ.
Между тем, ранее ФНС в письме от 14.08.2023 № СД-4-11/10435@ заявляла, что НДФЛ в таком случае не будет и утверждала, что эта позиция согласована с Минфином.
Теперь ФНС отзывает это письмо от 14.08.2023 и приводит ссылку на позицию Минфина о том, что такая выплата имеет возмездный характер и норма о безвозмездных доходах в данном случае не работает.
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