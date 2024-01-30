Пенсионерки идут в вебкам, чтобы платить по счетам и коммуналке

Все героини, с которыми «Газете.Ru» удалось пообщаться, пошли в вебкам от нужды. Пенсии в 14 тысяч рублей не хватает, а дочерей просить о помощи не хочется, — рассказывает одна из героинь материала.
Вебкам-модель — это профессия, связанная с работой в онлайн-индустрии развлечений. Она представляет собой работу перед камерой в видеочате с клиентами, которые могут быть из разных уголков мира.
«До пенсии я работала дизайнером в багетной мастерской. Общалась с иностранцами. Потом встал выбор: либо горничной за 24 тыс. руб. в лучшем случае, либо вот… Вебкам, в котором даже без опыта можно зарабатывать в два-три раза больше», — объясняет свой выбор пенсионерка.
Сейчас, признается она, денег хватает и на ипотеку (несколько лет назад женщина купила в Санкт-Петербурге комнату в коммуналке), и на себя.
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