Пенсионерки идут в вебкам, чтобы платить по счетам и коммуналке

На популярных вебкам-сервисах теперь стримят не только молодые девушки, но и женщины, которым глубоко за 60. Все они пошли в вебкам от нужды.

Все героини, с которыми «Газете.Ru» удалось пообщаться, пошли в вебкам от нужды. Пенсии в 14 тысяч рублей не хватает, а дочерей просить о помощи не хочется, — рассказывает одна из героинь материала.

Вебкам-модель — это профессия, связанная с работой в онлайн-индустрии развлечений. Она представляет собой работу перед камерой в видеочате с клиентами, которые могут быть из разных уголков мира.

«До пенсии я работала дизайнером в багетной мастерской. Общалась с иностранцами. Потом встал выбор: либо горничной за 24 тыс. руб. в лучшем случае, либо вот… Вебкам, в котором даже без опыта можно зарабатывать в два-три раза больше», — объясняет свой выбор пенсионерка.

Сейчас, признается она, денег хватает и на ипотеку (несколько лет назад женщина купила в Санкт-Петербурге комнату в коммуналке), и на себя.