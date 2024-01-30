ФСБУ Аренда

🎓Вебинар. ФСБУ 25 «Аренда»: практические примеры для бухгалтеров. 1 февраля в 11:00 мск!

Разберитесь на практических примерах с работой по ФСБУ 25/2018, чтобы не допустить ошибок в учете аренды.
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ФСБУ 25/2018 «Бухучет аренды» действует с отчетности за 2022 год. Однако, этот стандарт до сих пор вызывает множество вопросов. На данном вебинаре разберем самые частые ошибки в применении стандарта и, главное, как их избежать в своей работе.

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Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

На вебинаре разберем:

  • Общие положения ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16.

  • Определение ожидаемого срока аренды. Пересмотр сроков аренды.

  • Классификацию операций по договорам аренды и примеры договоров, которые не попадают в сферу применения ФСБУ 25/2018.

  • Подходы для определения процентной ставки дисконтирования для применения в расчетах по ФСБУ 25/2018.

  • Особенности формирования графика платежей для оценки актива и обязательства по аренде: гарантийные платежи, возмещение коммунальных расходов.

  • Отражение изменений в договорах аренды.

Ждем вас на вебинаре 1 февраля в 11:00 мск!

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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