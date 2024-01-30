Экономика России

Центробанк с февраля будет раскрывать детали обсуждения ключевой ставки

Регулятор перестанет публиковать доклад о денежно-кредитной политике. В новом документе будет раскрыта вся существенная информация.

С февраля 2024 года Центробанк обновит набор материалов, которые выходят после заседания совета директоров по ключевой ставке. Об этом сказано на сайте ЦБ.

На шестой день после заседания Центробанк выпустит Резюме обсуждения ключевой ставки.

Его цель — детальнее раскрывать логику принятия решений по ключевой ставке и повысить прозрачность денежно-кредитной политики Банка России, — говорится в сообщении.

Документ будет отражать обсуждение решения о ключевой ставке, а также позиции совета директоров ЦБ по ситуации в экономике.

Пресс-релиз по ключевой ставке станет кратким, а доклад о денежно-кредитной политике перестанет выходить, поскольку эта информация будет раскрыта в Резюме.

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Экономика России

Центробанк с февраля будет раскрывать детали обсуждения ключевой ставки

Регулятор перестанет публиковать доклад о денежно-кредитной политике. В новом документе будет раскрыта вся существенная информация.

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