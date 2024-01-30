СПБ-Биржа начала выпускать цифровые права на зеленые сертификаты

Владельцы цифровых прав смогут получить зеленые сертификаты и услуги по их дальнейшему погашению.

Законодательство не допускает цифровые права к биржевым торгам, поэтому СПБ-Биржа запустила новый инвестиционный инструмент в собственной информационной системе. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

В информационной системе СПБ Биржи состоялся первый выпуск цифровых прав. Их приобретение дает право на получение зеленых сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование, — говорится в сообщении.

Цифровые права выпускаются в виде токена в информационной системе на базе технологии блокчейна. Зеленые сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников. Например, на энергии ветра, солнца или воды.

В перспективе новая линейка инновационных цифровых инструментов существенно расширит возможности российских инвесторов. Приглашаем эмитентов размещать выпуски цифровых прав на разные активы, что позволит им оперативно привлекать средства на развитие бизнеса, — сказал гендиректор СПБ-Биржи Евгений Сердюков.

Эмитентом первого выпуска цифровых прав стала компания «Карбон зиро», которая создала и ведет реестр зеленых сертификатов.