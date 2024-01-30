На владельцев телеграм-каналов заводят дела за отсутствие маркировки в рекламе

В рекламном сообщении владельцы телеграм-каналов не указывают рекламодателей и публикуют материалы без маркировки.

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Нижегородской области признало рекламу в телеграм-канале «Миш, куда сходить» ненадлежащей. В сообщении не было специальной маркировки с указанием рекламодателя. Об этом сказано на сайте УФАС.

Комиссия установила распространение публикации в канале, а также признала такую публикацию рекламой, поскольку она выбивалась из тематического содержания канала, — говорится в сообщении.

Антимонопольная служба возбудит дело об административном правонарушении по ч. 16 ст. 18.1 ФЗ «О рекламе».

УФАС уже дважды признавало, что реклама в телеграм-каналах «Мой Нижний Новгород» и Arzamas противоречит законодательству.