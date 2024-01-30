Некоторые пользователи жалуются, что у них не открываются сайты, адрес которых заканчивается на .ru. На сервисе «Мониторинг сбоев» от Главного радиочастотного центра растут жалобы на работу сервисов — от «Яндекса» и Ozon до «Ростелекома» и других российских сайтов.
При этом проблемы есть не у всех. Rozetked отмечает, что трудности испытывают абоненты «МегаФона», МТС и других провайдеров.
«Билайн» и «Мегафон» заявили «Коду Дурова», что на своей стороне они проблемы не фиксируют. Tele2 и МТС на запрос о комментарии не ответили.
Координационный центр доменов .ru/.рф сообщил, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, она связана с «глобальной инфраструктурой DNSSEC». Сейчас специалисты работают над её устранением, пишет «Фонтанка» со ссылкой на директора организации.
По данным Telegram-канала «Эшер II» Фила Кулина, проблема в работе DNS. Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев объясняет, что поломка связана с DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, который обеспечивает проверку подлинности сайтов. Об этом также пишут на «Хабре».
В доменной зоне .ru произошёл сбой — у части пользователей перестали открываться сайты
Причина — в поломке DNSSEC, предполагают эксперты.
Бухгалтеров лишили отпуска из-за уведомлений по ЕНП, пенсионеры уходят в вебкам ради заработка, а маркетплейсам ограничивают долю ПВЗ на рынке. 👵«Ночной бухгалтер» №1612
Два уведомления по НДФЛ в месяц — это перебор, считают бухгалтеры. Они написали обращение к чиновникам. Пенсионерки в поисках хорошего заработка выбирают работу в качестве вебкам-моделей. Маркетплейсам, которые займут более 25% рынка, запретят открывать новые пункты выдачи.
Старая версия приложения ВТБ «Мои инвестиции» перестанет работать
Клиентам брокера ВТБ рекомендуется обновить мобильное приложение на Andriod. Для этого нужно скачать APK-файл по ссылке из уведомления.
Работодатель не может по своему усмотрению менять должностные обязанности сотрудника
Роструд напомнил, зачем нужна должностная инструкция и обязательно ли работодателю ее составлять.
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Комментарии4
Докладываю из Казахстана: не работают Ozon, Wildberries, Avito.
Клерк работает)
это самое главное!
Чебурнет близко