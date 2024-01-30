В доменной зоне .ru произошёл сбой — у части пользователей перестали открываться сайты

Некоторые пользователи жалуются, что у них не открываются сайты, адрес которых заканчивается на .ru. На сервисе «Мониторинг сбоев» от Главного радиочастотного центра растут жалобы на работу сервисов — от «Яндекса» и Ozon до «Ростелекома» и других российских сайтов.

При этом проблемы есть не у всех. Rozetked отмечает, что трудности испытывают абоненты «МегаФона», МТС и других провайдеров.

«Билайн» и «Мегафон» заявили «Коду Дурова», что на своей стороне они проблемы не фиксируют. Tele2 и МТС на запрос о комментарии не ответили.

Координационный центр доменов .ru/.рф сообщил, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, она связана с «глобальной инфраструктурой DNSSEC». Сейчас специалисты работают над её устранением, пишет «Фонтанка» со ссылкой на директора организации.