Для налога на прибыль передачу имущества участникам СВО надо подтвердить документами

Речь идет о передаче имущества таким военнослужащим:
мобилизованным;
контрактникам;
добровольцам;
членам их семей.
При этом в НК не установлен конкретный перечень документов, подтверждающих передачу имущества этим физлицам.
Вместе с тем, в законе о бухучете есть перечень необходимых реквизитов для первички.
Таким образом, подтвердить расходы по безвозмездной передаче можно любыми документами, в которых будут обязательные реквизиты.
Об этом сообщает Минфин в письме от 22.12.2023 № 07-01-10/124741.
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