Для налога на прибыль передачу имущества участникам СВО надо подтвердить документами

Расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и иного имущества участникам СВО организация может включить во внереализационные расходы.

Речь идет о передаче имущества таким военнослужащим:

мобилизованным;

контрактникам;

добровольцам;

членам их семей.

При этом в НК не установлен конкретный перечень документов, подтверждающих передачу имущества этим физлицам.

Вместе с тем, в законе о бухучете есть перечень необходимых реквизитов для первички.

Таким образом, подтвердить расходы по безвозмездной передаче можно любыми документами, в которых будут обязательные реквизиты.

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.12.2023 № 07-01-10/124741.