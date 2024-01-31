Максимальный период для накопительной пенсии установили в 270 месяцев

Ежегодно власти устанавливают ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. При расчете этого показателя есть ограничение – максимальный период. Он установлен временно с 2016 по 2024 годы.

Это ограничение продлят до 2026 года. Опубликован проект Минтруда.

Максимальный период будет такой же, как сейчас – 270 месяцев. Выше этого значения устанавливать показатель нельзя.

Реальный показатель ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2024 году – 264 месяца.

При его расчете учитывают количество пенсионеров и ожидаемую продолжительность их предстоящей жизни.

Комментарий главного редактора «Клерка» В 2024 году накопительная пенсия = пенсионные накопления / 264. Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет (то есть, в старом пенсионном возрасте) Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5 % от страховой.

Смотрите в нашей таблице, как менялся этот показатель.