Максимальный период для накопительной пенсии установили в 270 месяцев

Это ограничение продлят до 2026 года. Опубликован проект Минтруда.
Максимальный период будет такой же, как сейчас – 270 месяцев. Выше этого значения устанавливать показатель нельзя.
Реальный показатель ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2024 году – 264 месяца.
При его расчете учитывают количество пенсионеров и ожидаемую продолжительность их предстоящей жизни.
Комментарий главного редактора «Клерка»
В 2024 году накопительная пенсия = пенсионные накопления / 264.
Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет (то есть, в старом пенсионном возрасте)
Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5 % от страховой.
Смотрите в нашей таблице, как менялся этот показатель.
Год
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии
2016
234
234
2017
240
240
2018
246
246
2019
252
252
2020
258
258
2021
264
264
2022
264
270
2023
264
270
2024
264
270
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