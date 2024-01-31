Пенсии

Максимальный период для накопительной пенсии установили в 270 месяцев

Ежегодно власти устанавливают ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. При расчете этого показателя есть ограничение – максимальный период. Он установлен временно с 2016 по 2024 годы.
15 8

Это ограничение продлят до 2026 года. Опубликован проект Минтруда.

Максимальный период будет такой же, как сейчас – 270 месяцев. Выше этого значения устанавливать показатель нельзя.

Реальный показатель ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2024 году – 264 месяца.

При его расчете учитывают количество пенсионеров и ожидаемую продолжительность их предстоящей жизни.

Комментарий главного редактора «Клерка»

В 2024 году накопительная пенсия = пенсионные накопления / 264.

Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет (то есть, в старом пенсионном возрасте)

Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5 % от страховой.

Смотрите в нашей таблице, как менялся этот показатель.

Год

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии

2016

234

234

2017

240

240

2018

246

246

2019

252

252

2020

258

258

2021

264

264

2022

264

270

2023

264

270

2024

264

270

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Пенсии

Максимальный период для накопительной пенсии установили в 270 месяцев

Ежегодно власти устанавливают ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. При расчете этого показателя есть ограничение – максимальный период. Он установлен временно с 2016 по 2024 годы.

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