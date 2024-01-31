Райффайзенбанк увеличит максимальный размер комиссии за исходящие валютные переводы

Теперь за валютные переводы клиенты Райффайзенбанка заплатят до 1 тысячи долларов или евро. Раньше размер максимальной комиссии был 300 долларов или евро.

С 5 февраля 2024 года Райффайзенбанк до 1 тыс. долларов или евро увеличит размер максимальной комиссии при переводе иностранной валюты в другие банки. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Сама комиссия остается прежней: 2% при оформлении в Райффайзен Онлайн и 3% при оформлении платежа в клиентском офисе.

Изменится только максимальный размер комиссии — теперь она составит до 1 000 долларов США или евро. Для других иностранных валют комиссия рассчитывается как эквивалент суммы от 15 до 1 000 долларов США в валюте перевода, — говорится в телеграм-канале Райффайзен Банка.

Раньше размер максимальной комиссии за валютный перевод составлял 300 долларов или евро.