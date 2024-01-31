Иноагентам запретят собирать деньги на российских онлайн-платформах

ФНС предложили заблокировать сбор средств на деятельности иноагентов, который происходит на отечественных краудфандинговых онлайн-платформах.

Представитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил главе ФНС Даниилу Егорову запретить иностранным агентам собирать денежные средства на свою деятельность через отечественные онлайн-платформы. Об этом пишет «RT».

Сейчас иностранными агентами признают физлиц, которые занимаются политической деятельностью и получают средства из-за рубежа. Однако иноагенты привлекают в качестве спонсоров и жителей страны, которые присылают им средства с помощью отечественных краудфандинговых онлайн-платформ.

В этой связи прошу вас обратить внимание на данную ситуацию, а также рассмотреть вопрос о возможной блокировке организации сбора денежных средств на деятельность иноагентов через отечественные краудфандинговые онлайн-платформы с граждан России, — сказал Бийсултан Хамзаев.

Также в Госдуме предложили обязать иноагентов отчитываться о доходах и имуществе близких.