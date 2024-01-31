Число заявок на регистрацию брендов выросло на 36%

Локальные предприниматели подали 123 тысячи заявок на регистрацию брендов. Большинство из них привязаны к «географическим координатам», что повышает доверие покупателей и дает возможность продвижения на международных рынках.

В 2023 году российские компании подали 123 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, что на 36% больше, чем в 2022 году. Об этом сказано на сайте Министерства экономического развития.

С июня 2023 года, когда начал действовать закон о регистрации товарных знаков гражданами, от физических лиц поступило почти 9,5 тысяч заявок, — сказал замминистра экономического развития Максим Колесников.

Локальные бренды регистрируют с помощью географический указаний (ГУ) и наименований мест происхождения товаров (НМПТ). Привязка бизнеса к «географическим координатам» открывает дополнительные возможности для продвижения на международных рынках и повышает доверие потребителей.

Минэкономразвития, Роспатент и региональные власти заключили соглашение, в рамках которых проводят обучения по вопросам интеллектуальной собственности.