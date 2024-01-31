Как платить налог по УСН «доходы» и «доходы минус расходы»

Ближайший платеж по УСН – налог за 2023 год.
Уплатить его надо:
организациям – до 28.03.2024;
ИП – до 29.04.2024.
Следующий платеж – аванс по УСН за 1 квартал 2024 года.
Уплатить его надо до 29.04.2024.
Таким образом, до 28.04.2024 ИП должны уплатить одновременно и налог за 2023 год, и аванс за 1 квартал 2024 года.
В платежке будет КБК 18201061201010000510.
При этом на аванс за 1 квартал надо сдать уведомление, в котором будет указан КБК налога:
182 1 05 01011 01 1000 110 – УСН «доходы»;
182 1 05 01021 01 1000 110 – УСН «доходы минус расходы».
Код периода для аванса – 34/01.
Срок уплаты
Срок сдачи уведомления
Код в уведомлении
УСН за 2023 год
28.03.2024 – организации;
29.04.2024 – ИП
–
–
УСН за 1 квартал 2024 года
29.04.2024
25.04.2024
34/01
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