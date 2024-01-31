Как платить налог по УСН «доходы» и «доходы минус расходы»

С 2024 года порядок уплаты налогов изменился – платежки-02 с КБК конкретного налога отменили. Действуют только платежки-01.

Ближайший платеж по УСН – налог за 2023 год.

Уплатить его надо:

организациям – до 28.03.2024;

ИП – до 29.04.2024.

Следующий платеж – аванс по УСН за 1 квартал 2024 года.

Уплатить его надо до 29.04.2024.

Таким образом, до 28.04.2024 ИП должны уплатить одновременно и налог за 2023 год, и аванс за 1 квартал 2024 года.

В платежке будет КБК 18201061201010000510.

При этом на аванс за 1 квартал надо сдать уведомление, в котором будет указан КБК налога:

182 1 05 01011 01 1000 110 – УСН «доходы»;

182 1 05 01021 01 1000 110 – УСН «доходы минус расходы».

Код периода для аванса – 34/01.

Срок уплаты Срок сдачи уведомления Код в уведомлении УСН за 2023 год 28.03.2024 – организации; 29.04.2024 – ИП – – УСН за 1 квартал 2024 года 29.04.2024 25.04.2024 34/01

Образец платежки: