УСН

Как платить налог по УСН «доходы» и «доходы минус расходы»

С 2024 года порядок уплаты налогов изменился – платежки-02 с КБК конкретного налога отменили. Действуют только платежки-01.
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Ближайший платеж по УСН – налог за 2023 год.

Уплатить его надо:

  • организациям – до 28.03.2024;

  • ИП – до 29.04.2024.

Следующий платеж – аванс по УСН за 1 квартал 2024 года.

Уплатить его надо до 29.04.2024.

Таким образом, до 28.04.2024 ИП должны уплатить одновременно и налог за 2023 год, и аванс за 1 квартал 2024 года.

В платежке будет КБК 18201061201010000510.

При этом на аванс за 1 квартал надо сдать уведомление, в котором будет указан КБК налога:

  • 182 1 05 01011 01 1000 110 – УСН «доходы»;

  • 182 1 05 01021 01 1000 110 – УСН «доходы минус расходы».

Код периода для аванса – 34/01.

Срок уплаты

Срок сдачи уведомления

Код в уведомлении

УСН за 2023 год

28.03.2024 – организации;

29.04.2024 – ИП

УСН за 1 квартал 2024 года

29.04.2024

25.04.2024

34/01

Образец платежки:

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