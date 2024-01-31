ЦБ: проблема разблокировки активов российских инвесторов может сохраниться и в 2025 году

В 2023 году в России заработали механизмы частичной разблокировки активов инвесторов. Однако решение этой проблемы может затянуться до 2025 года, считают в ЦБ, пишет РБК.

«Разблокировка активов — это часть работы, которая была уже проделана в 2023 году, часть работы, которая перешла на 2024-й, думаю, что и 2025 год тоже вполне еще может быть себе годом, в котором мы будем решать проблемы, связанные с активами, которые заблокированы у инвесторов», — сказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

Напомним, в 2023 году президент России подписал ряд указов, которые запускают процесс разблокировании активов. Указ № 844 предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа С. Он регламентирует обмен заблокированных активов, доступный для портфелей до ₽100 тыс. Указ № 665 устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам — с 15 декабря российские инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по заблокированным бумагам в рублях.