Как бухгалтеру избежать ошибок в составлении годовой отчетности за 2023 год

Узнайте, как составить бухгалтерскую отчетность без ошибок, чем сокращенная форма отличается от стандартной и кому можно вести упрощенный бухгалтерский учет.

При подготовке к составлению годовой отчетности бухгалтеры могут столкнуться с рядом нарушений. Например, сдать упрощенную отчетность вместо стандартной.

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета доступны только маленьким компаниям, отчетность которых не подлежит обязательному аудиту. К таким относятся:

компании, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек;

доход от предпринимательской деятельности предшествующего календарного года также не превышает 800 млн руб.;

организация входит в реестр микропредприятий, то скорее всего их выручка в пределах лимита.

Чтобы сдать упрощенную отчетность нужно заполнить две формы: бухгалтерский баланс и ОФР (отчет о финансовых результатах).

Если это некоммерческая организация, то нужны также две формы бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств.

Остальные компании должны сдавать обычную отчетность, которая включает в себя:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах и приложения.

А также приложение к балансу — отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала, пояснения.

Бухотчетность нужно сдавать только в налоговую инспекцию, которая сформирует ГИРБО – ресурс с отчетностью всех организаций. Это значит, что данные о компании автоматически попадут в ГИРБО.

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