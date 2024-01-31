Что бухгалтеру по зарплате сделать в феврале 2024 года: памятка

Сроки отчетов и налогов в феврале:

28 февраля – срок уплаты НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024 и страховых взносов за январь.

26 февраля – срок сдачи подраздела 1.1 ЕФС-1 (если были кадровые мероприятия в январе);

26 февраля – срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024 и страховые взносы за январь);

26 февраля – срок сдачи 6-НДФЛ за 2023 год;

15 февраля – срок уплаты взносов на травматизм за январь 2024 года (КБК 79710212000061000160);

5 февраля – срок уплаты НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 (на КБК ЕНП);

5 февраля – срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 (код периода – 21/11);

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