Мосбиржа запустила торги биржевым фондом на флоатеры

На Мосбирже начались торги первым в России биржевым ПИФ на облигации с переменным купоном.

31 января 2024 года на Московской бирже стартовали торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Облигации с переменным купоном» под управлением УК «Первая». Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Стоимость пая на момент формирования фонда составляет 10 рублей, а минимальный объем покупки — один пай.

Ставка купона флоатеров привязана к индикатору RUONIA, то есть практически совпадает с ключевой ставкой. Появление фонда на такие облигации очень своевременно, так как соответствует периоду высокой ключевой ставки, — сказал управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин.

В портфеле фонда будет представлено не меньше 80% государственных и корпоративных облигаций с переменным купонным доходом. Остальную часть составят инструменты денежного рынка — сделки обратного репо, то есть с обязательством обратного выкупа.