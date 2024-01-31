Ипотека

Спрос на IT-ипотеку вырос в 10 раз

В январе 2024 года число заявок на получение IT-ипотеки выросло до 3,3% от всех обращений. Годом ранее этот показатель был 0,2%.
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Начиная со второго полугодия 2023 года число заявок на получение IT-ипотеки выросло в 10 раз и продолжает увеличиваться. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи».

В январе 2023 года заявки от IT-специалистов на получение льготного жилищного кредита составляли 0,2% от всех обращений. В июле 2023 года этот показатель вырос до 0,5%, а в январе 2024 года — до 3,3%.

Достаточно долгое время после запуска IT-ипотеки, несмотря на достаточно привлекательную ставку, она не пользовалась популярностью из-за высоких требований к доходу потенциальных заемщиков и рисков существенного роста ставки по кредиту при увольнении, — сказала исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

Сейчас власти отменили требования к минимальному размеру зарплаты для IT-сотрудников до 36 лет, поэтому популярность льготной программы возросла в 10 раз.

Если раньше при увольнении из IT-компании субсидирование ипотечной ставки прекращалось через 3-6 месяцев, то теперь нужно отработать пять лет, чтобы сохранить льготную ставку на все время кредитования.

IT-ипотеку запустили в 2022 году. Льготная ставка на покупку жилья составляет 5% годовых. Максимальная сумма кредита с субсидиями в городах-миллионниках — 18 млн рублей, а в остальных регионах — 9 млн рублей. Для заключения договора нужен первоначальный взнос от 15%.

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