Какие налоги должны платить блогеры

Поскольку блогеры получают доход от своей деятельности, ее обязательно нужно зарегистрировать и уплачивать налоги.

Об этом предупреждает УФНС по Чеченской Республике.

Блогерам можно выбрать одну из трех форм бизнеса:

самозанятость;

ИП;

юрлицо.

Блогеру без сотрудников и с доходом до 2,4 млн рублей в год проще зарегистрироваться в качестве самозанятого, а тому, у кого есть сотрудники и доход больше 2,4 млн рублей в год – как ИП.

Регистрация в качестве ООО может понадобиться, если блогер ведет совместный канал с несколькими авторами и хочет официально договориться о распределении прибыли от блога.

Если блогер остается в статусе физлица, то необходимо ежегодно уплачивать НДФЛ в размере 13% и самостоятельно подавать декларацию 3-НДФЛ.

Если блогер не легализовал свой бизнес, то можно столкнуться с мерами ответственности – от административного штрафа до уголовной ответственности, предупреждают налоговики.

О том, что блогеры должны платить налоги, ранее сообщал Минфин от 20.08.2018 № 03-04-05/58764.