Бизнес заплатил 318,8 млрд рублей по налогам на сверхприбыль

Федеральный бюджет получил 318,8 млрд рублей от налога на сверхприбыль крупных компаний. Об этом сказано на сайте Минфина.

Фактический объем поступлений по налогу превзошел ожидаемый уровень в 300 млрд рублей. Налог на сверхприбыль компаний является разовой мерой, его взимание повторно не планируется, — говорится в сообщении.

В 2023 году компаниям предоставляли возможность внести обеспечительный платеж и снизить ставку до 5%. По итогам года предприятия заплатили 315,5 млрд рублей.

За 2024 год компании перевели еще 3,3 млрд рублей. Срок уплаты налога — не позднее 28 января 2024 года, ставка по нему равна 10%.

Налог на сверхприбыль платит только крупный бизнес, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы до уплаты налогов превышала 1 млрд рублей.