Уплату НДФЛ с дивидендов по акциям хотят сделать по месту прописки физлиц

Речь идет об НДФЛ с дохода по ценным бумагам (акциям АО и облигациям).
Хотят уплату НДФЛ сделать по месту учета (месту жительства) граждан – физических лиц.
Законопроект с поправками в статью НК внесен в Госдуму.
В пояснительной записке говорится что все крупные АО, брокеры находятся в Москве и Санкт-Петербурге и НДФЛ с ценных бумаг идет в бюджет этих городов. А другие регионы ничего не получают, хотя получатели дохода живут там.
Правительство этот законопроект не поддержало, в том числе – из-за сложностей в администрировании. И еще из-за того, что налоговым агентам придется делать много платежек.
Авторы проекта, депутаты от КПРФ, утверждают, что усложнение администрирования будет несущественным, ведь в ФНС – практически полная цифровизация.
Начать дискуссию