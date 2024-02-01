Уплату НДФЛ с дивидендов по акциям хотят сделать по месту прописки физлиц

Сейчас налоговые агенты платят НДФЛ по месту своего учета за всех получателей дохода, независимо от места их проживания. Вернее, платят все ЕНП на ЕНС, но в уведомлениях указывают свой ОКТМО, а не ОКТМО прописки физлиц. Это хотят поменять.

Речь идет об НДФЛ с дохода по ценным бумагам (акциям АО и облигациям).

Хотят уплату НДФЛ сделать по месту учета (месту жительства) граждан – физических лиц.

Законопроект с поправками в статью НК внесен в Госдуму.

В пояснительной записке говорится что все крупные АО, брокеры находятся в Москве и Санкт-Петербурге и НДФЛ с ценных бумаг идет в бюджет этих городов. А другие регионы ничего не получают, хотя получатели дохода живут там.

Правительство этот законопроект не поддержало, в том числе – из-за сложностей в администрировании. И еще из-за того, что налоговым агентам придется делать много платежек.

Авторы проекта, депутаты от КПРФ, утверждают, что усложнение администрирования будет несущественным, ведь в ФНС – практически полная цифровизация.