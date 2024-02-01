❗ По просьбе бизнеса модернизируют справку о сальдо ЕНС. Там будет расчет пеней

Об этом сообщает ФНС в письме от 15.01.2024 № ЕД-17-8/74@, подписанном лично Егоровым.
Дело в том, что сейчас карту расчета пеней дают только тем, у кого сальдо отрицательное.
Но расчет пеней хотят видеть и те, у кого сальдо нулевое и положительное. Поэтому в 1 квартале 2024 года налоговики обещают внедрить новую форму справки о сальдо ЕНС.
О проекте этой справки мы рассказывали здесь.
Также по предложениям бизнеса справка будет дополнена информацией:
о входящем сальдо по пеням на 01.01.2023;
расшифровкой сальдо ЕНС, на которое начислены пени;
зарезервированными суммами;
предстоящими начислениями.
Также ФНС обещает, что уже в январе выйдут разъяснения по порядку расчета пеней с демонстрационными примерами.
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Комментарии4
надеюсь, что-то получится
Господи, пожалуйста, не надо ничего модернизировать.
Верните форму код по КНД 1166107 Выписка операций по расчету с бюджетом. Отличный отчет, понятный , всех устраивал. Сейчас выгружается какая то билиберда, где вместо запятых точки, КБК не того формата, какое сальдо по конкретному налогу непонятно и т.д. и т.п.
Ну да, пенсионный возраст увеличили тоже "по просьбам трудящихся".