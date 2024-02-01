❗ По просьбе бизнеса модернизируют справку о сальдо ЕНС. Там будет расчет пеней

Об этом сообщает ФНС в письме от 15.01.2024 № ЕД-17-8/74@, подписанном лично Егоровым.

Дело в том, что сейчас карту расчета пеней дают только тем, у кого сальдо отрицательное.

Но расчет пеней хотят видеть и те, у кого сальдо нулевое и положительное. Поэтому в 1 квартале 2024 года налоговики обещают внедрить новую форму справки о сальдо ЕНС.

О проекте этой справки мы рассказывали здесь.

Также по предложениям бизнеса справка будет дополнена информацией: о входящем сальдо по пеням на 01.01.2023;

расшифровкой сальдо ЕНС, на которое начислены пени;

зарезервированными суммами;

предстоящими начислениями.

Также ФНС обещает, что уже в январе выйдут разъяснения по порядку расчета пеней с демонстрационными примерами.