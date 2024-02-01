Эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей начнется с 1 июля

Маркировка появится на спиртных напитках крепостью не менее 7%. Покупатели смогут проверить коктейли в приложении «Честный ЗНАК».

С 1 июля 2024 года начнется эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей. Он продлится до 31 августа 2025 года. Об этом пишут «Известия».

Сейчас Минпромторг, Минфин и Росалкогольтабакконтроль готовят проект постановления правительства для запуска экспериментального режима.

Код маркировки расположат на акцизной марке вместо метки системы государственного учета алкоголя ЕГАИС. Производителям не нужно будет печатать и наклеивать на бутылки дополнительные марки. Это значит, что для бизнеса ничего не изменится, компании не понесут никаких расходов на то, чтобы оснастить производство оборудованием для маркировки, — сказал замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Производители начнут маркировать спиртные напитки крепостью не меньше 7%, которые соответствуют определению слабоалкогольных напитков из технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции».

Покупатели смогут проверить легальность алкогольных коктейлей в приложении «Честный ЗНАК». Маркировка позволит бизнесу получать статистику о продажах. На основании этих данных можно принять решение об оптимизации логистики и ценовой политики.