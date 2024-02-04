В Турции закрывают банковские счета российских компаний

Кредитные организации в Турции останавливают обслуживание корпоративных клиентов с российскими корнями из-за угрозы попасть под вторичные санкции США.

Турецкие банки начали закрывать счета российских клиентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов и финансовых консультантов.

Политика банков Турции поменялась после 22 декабря 2023 года, когда был опубликован указ президента США Джо Байдена. Документ предоставляет американскому Минфину расширенные полномочия. Они смогут в упрощенном порядке наказывать банки, которые нарушают санкции против РФ.

До декабря в Турции работали «два всеядных и два полувсеядных банка», но после угрозы вторичными санкциями они начали закрывать корсчета значительной части российских компаний и банков.

Обслуживание остановили корпоративным клиентам с российскими корнями вне зависимости от страны регистрации. Компаниям из РФ рекомендуют завершить операции с турецкими банками и закрыть счета.