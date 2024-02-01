Минимальную сумму долга для банкротства компаний увеличат до 2 млн рублей

Чтобы кредиторы не могли получить контроль над бизнесом должника, Верховный суд предлагает повысить минимальную сумму долга для подачи иска о банкротстве.

Верховный суд предлагает повысить минимальную сумму долга для подачи кредиторами иска о банкротстве юрлица с 300 тыс. до 2 млн рублей. Об этом пишет «Парламентская газета».

Если заявление подается на сельскохозяйственные и стратегические предприятия, а также на естественных монополистов, то порог поднимут с 500 тыс. до 3 млн рублей.

В настоящее время минимальная сумма 300 тыс. рублей для банкротства организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, является меньше суммы (500 тысяч рублей), необходимой для возбуждения дел о банкротстве граждан, экономическая деятельность которых, как правило, менее масштабна. В законопроекте предложено устранить указанный недостаток правового регулирования, — говорится в пояснительной записке.

Повышение минимальной суммы долга для обращения с иском о банкротстве более чем в 6,5 раза позволит пресечь злоупотребления со стороны аффилированных кредиторов.

Зачастую такие компании возбуждают дела о банкротстве, чтобы предложить своего арбитражного управляющего и получить контроль над бизнесом.