Объявленный сотруднику выговор не вносят в трудовую книжку

Трудовым кодексом и правилами ведения бумажных трудовых книжек не допускается внесение сведений о дисциплинарных взысканиях.

Напомним, правила по трудовым книжкам утверждены приказом Минтруда от 19.05.2021 №320н.

Что делать, если работодатель внес в бумажную трудовую запись о строгом выговоре, пояснил Минтруд в письме от 16.01.2024 № 14-6/ООГ-208.

Запись надо признать недействительной.

По письменному заявлению работника выдается дубликат трудовой книжки по месту работы, где была внесена неправильная или неточная запись.

В него переносят все произведенные в трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной недействительной.