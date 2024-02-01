В 2023 году из ЕГРЮЛ исключили 173 тысячи компаний

Еще 275 тысяч организаций должны самостоятельно предоставить актуальную информацию в ЕГРЮЛ, иначе бизнес исключат из реестра.

В 2023 году больше 173 тыс. организаций исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений. Об этом сказано на сайте ФНС.

В реестр внесли записи о 275 тыс. компаний с недостоверными данными. У бизнеса будет возможность самостоятельно предоставить актуальную информацию для внесения в ЕГРЮЛ.

Если этого не сделать, то руководители компаний столкнутся с ограничениями по участию в управлении, а само предприятие будет исключено из реестра.

Напоминаем, что юрлицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ, если запись о недостоверности сведений о нем находится в реестре в течение более шести месяцев с момента ее внесения, — говорится в сообщении.

Достоверная информация в ЕГРЮЛ позволяет лучше проверять контрагентов и исключить работу с недобросовестными партнерами. Узнать информацию о компаниях можно в сервисе «Прозрачный бизнес».