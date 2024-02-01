Досудебные расходы в спорах с Роспатентом или Минсельхозом можно вернуть

Выигравшая сторона может в административном порядке взыскать с проигравшего понесенные расходы в спорах о защите прав.

Владимир Путин подписал закон, который позволяет выигравшей стороне взыскать понесенные расходы в спорах с Роспатентом или Минсельхозом.

Раньше при рассмотрении спора в Роспатенте выигравшая сторона не могла взыскать издержки с проигравшего. Конституционный суд признал, что это неправильно и законодательство изменили.

Теперь расходы, понесенные стороной спора, рассмотренного в административном порядке, можно возместить. При этом, если иск будет удовлетворен частично, участники понесут расходы пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, — сказано на сайте Минэкономразвития.

Закон распространяется на споры о защите прав, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания.

Возместить расходы можно и в делах, которые касаются государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также выдачи и оспаривания соответствующих правоустанавливающих документов.