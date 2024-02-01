Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год

ПБУ
ПБУ
Наименование
Учетная политика организации
Учет договоров строительного подряда
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
Бухгалтерская отчетность организации
События после отчетной даты
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Доходы организации
Расходы организации
Информация о связанных сторонах
Информация по сегментам
Учет государственной помощи
Учет нематериальных активов
Учет расходов по займам и кредитам
Информация по прекращаемой деятельности
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Учет расчетов по налогу на прибыль организаций
Учет финансовых вложений
Информация об участии в совместной деятельности
Изменения оценочных значений
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Отчет о движении денежных средств
Учет затрат на освоение природных ресурсов
ФСБУ
ФСБУ
Наименование
Бухгалтерский учет аренды
Запасы
Основные средства
Капитальные вложения
Документы и документооборот в бухгалтерском учете
Нематериальные активы
Инвентаризация (обязателен с 01.04.2025)
Также в части, не противоречащей действующим нормам, надо применять ПБУ по ведению бухгалтерского учета и отчетности и бухгалтерской отчетности.
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