Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год

Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей

Культура подписок стала естественной для современного потребителя. «Клерк» идет в ногу со временем и создал для пользователей Клерк.Премиум с различными вариациями. Мы хотим узнать у вас, дорогие пользователи, что вам нравится в нашей подписке, а что не нравится? Будем рады любым мнениям! Все они очень нам важны!