У 60 тысяч НКО будут бессрочные пониженные тарифы по страховым взносам

Социально ориентированные и религиозные организации сохранят льготные тарифы по уплате страховых взносов в размере 7,6%.

С 2025 года около 60 тыс. некоммерческих организаций (НКО) смогут бессрочно пользоваться пониженными тарифами по страховым взносам. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

Применять пониженные тарифы по оплате страховых взносов будут религиозные организации и социально ориентированные НКО, которые попали в реестр Минэкономразвития.

С 1 января 2023 года НКО начали платить 30% страховых взносов вместо 20%. Для некоторых организаций действуют пониженные тарифы в 7,6%. Владимир Путин собирается продлить эту льготную ставку.

По решению президента действие льготных ставок по страховым взносам для социально ориентированных НКО продлевается. Более того, будет действовать на бессрочной основе, что очень важно для развития отрасли, — сказала Татьяна Илюшникова.

Возможность пользоваться пониженными страховыми взносами для социально ориентированных и религиозных некоммерческих организаций станет бессрочной.