Как платить взносы на травматизм в 2024 году: образец платежки

Найти их можно на сайте СФР, выбрав там свой регион.

Что касается ОКТМО, то в разных регионах СФР придерживается разного мнения – указывать надо ОКТМО Соцфонда, либо свой. Например, отделение СФР по Санкт-Петербургу рекомендует указывать ОКТМО компании.

Но этот показатель платежки не повлияет на факт зачисления денег в бюджет.

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