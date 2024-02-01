В Трибуне вспоминают «самолетики» и проводят бухгалтерский ликбез

Главред «Клерка» вспоминает свою учебу бухучету и удивляется, что бухгалтеры, которые учатся сейчас, не знают элементарных понятий.

Обучение бухгалтера начинается с того, что ему объясняют сам принцип учета — какие задачи с его помощью решают, что такое бухгалтерские счета, дебет, кредит, как на них ведутся записи. По крайней мере раньше учили именно так.

«Мое обучение велось на бумаге, с компьютером мы в группе начали работать далеко не сразу, сначала осваивали именно бумажные документы. И я полностью за такой подход. Потому что ты видишь документ, его реквизиты, что и где в нем записывается», — поделилась Елена Балаклицкая, главный редактор «Клерка».

Визуально разобраться с тем, что происходит на счетах бухгалтерского учета — удобно, к тому же такой подход хорошо усваивается. Например, раньше рисовали «самолетики», которые теперь уже ушли в прошлое.

«самолетик» — похож ведь, да?

А вы также учились? Кстати, у нас есть классный курс для новичков, который помогает освоить учет с нуля, с самых азов. Вот тут подробности.