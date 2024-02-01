Пребывание за рубежом не избавит от уплаты штрафа

Нахождение за рубежом не избавит от уплаты штрафа, заявил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. По его словам, у нарушителя будут изымать оставшееся в России имущество.

Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов признал, что штрафы за нарушения, например, в информационной среде «обычно превышают минимальную сумму для ограничения выезда за пределы РФ», пишет ТАСС.

«Но они обычно стараются выехать до того, как штраф вступил в силу. Для нас это не имеет никакого значения — где находится физически должник», — подчеркнул глава ФССП.

Если он не успел закрыть счета, вывести средства или реализовать имущество, нам его присутствие абсолютно необязательно. Мы со счетов снимем средства и так без его участия. Что касается недвижимого имущества, транспортного средства — мы найдем. Что касается имущества, находящегося в жилом помещении, по решению суда мы имеем право входить в жилые помещения, в том числе и если там никого нет, с участием понятых. Что касается движимого имущества, то тоже никакого участия должника для его ареста и реализации по закону при соблюдении всех правил и процедур не требуется, пояснил Аристов.