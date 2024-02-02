ИП на ЕСХН учитывает продажу земли для лимита доходов по НДС-льготе

В расчет лимита идут все доходы от реализации, разъясняет Минфин в письме от 12.12.2023 № 03-07-07/119809.
Выручка от реализации недвижимого имущества (земельного участка) включается в общий доход от реализации товаров, учитываемый при определении лимита для льготы по НДС.
Таким образом, если ИП-фермер в 2023 году продавал земельные участки и с учетом этих сделок его доход превысил 60 млн рублей, он утрачивает право на работу без НДС.
Утрата случится с 1-го числа месяца, в котором имело место такое превышение.
Особенности учета на ЕСХН мы разбирали здесь.
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