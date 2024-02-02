ИП на ЕСХН учитывает продажу земли для лимита доходов по НДС-льготе

При ЕСХН можно освободиться от НДС по статье 145 НК, но это освобождение действует только до момента, когда доходы не превысят лимит. С 2022 года лимит – 60 млн рублей.

В расчет лимита идут все доходы от реализации, разъясняет Минфин в письме от 12.12.2023 № 03-07-07/119809.

Выручка от реализации недвижимого имущества (земельного участка) включается в общий доход от реализации товаров, учитываемый при определении лимита для льготы по НДС.

Таким образом, если ИП-фермер в 2023 году продавал земельные участки и с учетом этих сделок его доход превысил 60 млн рублей, он утрачивает право на работу без НДС.

Утрата случится с 1-го числа месяца, в котором имело место такое превышение.

Особенности учета на ЕСХН мы разбирали здесь.