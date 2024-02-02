Передача ОС вышедшему из ООО участнику обязывает восстановить НДС

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.12.2023 № 03-07-11/124865.
Сомнения в необходимости восстановления НДС возникают, потому что есть статья 170 НК, по которой НДС с ОС надо восстанавливать с остаточной стоимости и есть статья 171.1 НК, по которой НДС не надо восстанавливать, если с момента вычета прошло более 15 лет.
Нюансы и спорные моменты по восстановлению НДС по ОС при переходе с ОСНО на УСН мы разбирали здесь.
Но статья 171.1 НК применяется, когда недвижимость начинают использовать в деятельности, необлагаемой НДС.
В данном случае идет передача ОС участнику общества. Поэтому нормы статьи 171.1 НК не применяются.
А значит, надо восстановить НДС с остаточной стоимости этого ОС.
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