Депутаты предложили ускорить и упростить для бизнеса получение лицензий

Группа парламентариев внесла на этой неделе в Госдуму законопроект по упрощению процедуры получения лицензий для бизнеса.

Авторы законопроекта предлагают сократить процедуру и расширить использование дистанционного формата, пишет «Коммерсантъ».

Глава комитета по экономической политике Максим Топилин, сенаторы Николай Журавлев и Иван Абрамов предлагают внести поправки к Федеральному закону № 99-ФЗ «О лицензировании», чтобы упростить и ускорить взаимодействие с лицензирующими органами и внесение изменений в реестр лицензий. В правительство законопроект еще не поступал, но предварительно там поправки поддерживают.

Проект также расширяет применение дистанционной оценки соответствия заявителей требованиям к выдаче лицензий, если такая возможность не предусмотрена в конкретных положениях о лицензировании. Сокращение сроков внесения изменений в реестр лицензий, прекращения лицензии по заявлению лицензиата, а также уведомления заявителя о проведении выездных оценок станет возможно при закреплении в положениях о лицензировании конкретных видов деятельности.