Мужчинам, которые получили гражданство РФ, поднимут призывной возраст до 50 лет

Чтобы пресечь уклонения от постановки на воинский учет, депутаты предложили увеличить призывной возраст для иностранцев, которые получили российский паспорт.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, которые получили российское гражданство. Это сделано для того, чтобы новые граждане РФ не могли уклоняться от постановки на воинский учет.

Как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, по действующему законодательству который составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

С января по октябрь 2023 года гражданство РФ получили больше 318 тыс. иностранцев. В основном это выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.