Воинский учет

Мужчинам, которые получили гражданство РФ, поднимут призывной возраст до 50 лет

Чтобы пресечь уклонения от постановки на воинский учет, депутаты предложили увеличить призывной возраст для иностранцев, которые получили российский паспорт.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, которые получили российское гражданство. Это сделано для того, чтобы новые граждане РФ не могли уклоняться от постановки на воинский учет.

Как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, по действующему законодательству который составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

С января по октябрь 2023 года гражданство РФ получили больше 318 тыс. иностранцев. В основном это выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.

Комментарии

3
  • Yuriev

    «Как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста»

    https://sozd.duma.gov.ru/bill/541853-8

    «Дополнить часть 1 статьи 22 пунктом в следующего содержания:
    <1. Призыву на военную службу подлежат:>
    «в) граждане мужского пола, приобретшие гражданство Российской Федерации, в возрасте от 18 до 50 лет».

    =====================================================================

    Определенное число граждан - русских по национальности - в девяностые или нулевые, еще будучи детьми, приехали с родителями из бывших советских республик.
    То есть получили гражданство не по рождению, но еще до вступления в стандартный призывной возраст.

    Интересно, распространяется ли на них исходная редакция законопроекта?
    Если да, в случае принятия законопроекта ко второму чтению для них исключение пропишут?

  • bogdanovv

    зачем это увеличение числа военнообязанных любыми путями, если нам втирают, что вполне хватает добровольцев-контрактников

    • Reaver

      Очевидно врут. Поэтому и придумывают все эти законы о "фейках".

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