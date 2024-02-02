Кому нужно проводить обязательный аудит по итогам 2023 года

Узнайте условия для обязательного аудита по итогам 2023 года, а также кого в 2024 году от него освободили.

Обязательный аудит по итогам 2023 года нужно проводить следующим компаниям:

акционерным обществам;

тем, кто получил допуск к организованным торгам;

тем, кто представляет годовую консолидированную отчетность;

если выручка или сумма активов превышают установленные критерии;

кредитным и страховым организациям, организаторам торговли, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям в сфере инвестиций, брокерам, клиринговым компаниям.

В 2024 году от обязательного аудита за 2023 год освободили непубличные АО, акции которых находятся в собственности РФ, субъекта или муниципального образования.

Аудит не нужен в случаях, когда бухгалтерская отчетность непубличного АО подлежит обязательному аудиту по основанию, отличному от организационно-правовой формы. К примеру, по виду деятельности, по финансовым критериям.

Акционерное общество может по решению руководства или акционеров добровольно заказать инициативный аудит.

Узнайте больше о составе и формах годовой бухгалтерской отчетности на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года.

Сокуренко Вера — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России — расскажет, какие условия нужно выполнить для применения упрощенных форм отчета, когда сдавать бухотчетность и в каком порядке, кому нужен обязательный аудит.

Также эксперт уточнит особенности формирования отдельных показателей отчетности в соответствии с новыми правила учета запасов, капвложений, основных средств и аренды. Что показать в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по новым ФСБУ.

Смотреть программу

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.